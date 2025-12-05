Lo spettacolo dell’ultima Superluna 2025 in tutto il mondo

L’ultima Superluna del 2025, la più grande e luminosa dell’anno, ha regalato uno spettacolo in diverse parti del mondo. Da Gerusalemme, a Buenos Aires, fino a Pechino, la Superluna ha tenuto molti appassionati con lo sguardo verso l’alto
