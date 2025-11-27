Il 27 novembre la città di Hat Yai, nel sud della Thailandia, è completamente invasa dall’acqua. Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Le piogge torrenziali iniziate una settimana fa hanno causato decine vittime nel sud del Paese. Decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case e a rifugiarsi nei centri di evacuazione. L’ondata di maltempo ha colpito nove province thailandesi e otto stati malesi per il secondo anno consecutivo, con livelli d’acqua che hanno raggiunto in alcuni punti i 2 metri.
Prossimi video
Iraq, attacco giacimento gas Khor Mor: interrotta produzion
Mondo
Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti
Mondo
Incendio Hong Kong, residenti evacuati e in attesa di aiuti
Mondo
Vaticano, installato albero di Natale in Piazza San Pietro
Mondo
Thailandia, Hat Yai sommersa da alluvione: decine di morti
Mondo
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: sale a 55 il numero dei morti
Mondo
Trump: sparatore entrato in Usa con amministrazione Biden
Mondo