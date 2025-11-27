Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Thailandia, Hat Yai sommersa da alluvione: decine di morti

Mondo

Il 27 novembre la città di Hat Yai, nel sud della Thailandia, è completamente invasa dall’acqua. Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Le piogge torrenziali iniziate una settimana fa hanno causato decine vittime nel sud del Paese. Decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case e a rifugiarsi nei centri di evacuazione. L’ondata di maltempo ha colpito nove province thailandesi e otto stati malesi per il secondo anno consecutivo, con livelli d’acqua che hanno raggiunto in alcuni punti i 2 metri.

Prossimi video

Iraq, attacco giacimento gas Khor Mor: interrotta produzion

Mondo

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti

Mondo

Incendio Hong Kong, residenti evacuati e in attesa di aiuti

Mondo

Vaticano, installato albero di Natale in Piazza San Pietro

Mondo

Thailandia, Hat Yai sommersa da alluvione: decine di morti

Mondo

Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: sale a 55 il numero dei morti

Mondo