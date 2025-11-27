Thailandia, Hat Yai sommersa da alluvione: decine di morti

Il 27 novembre la città di Hat Yai, nel sud della Thailandia, è completamente invasa dall’acqua. Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Le piogge torrenziali iniziate una settimana fa hanno causato decine vittime nel sud del Paese. Decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case e a rifugiarsi nei centri di evacuazione. L’ondata di maltempo ha colpito nove province thailandesi e otto stati malesi per il secondo anno consecutivo, con livelli d’acqua che hanno raggiunto in alcuni punti i 2 metri.