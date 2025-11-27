Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti

Il 26 novembre due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco a un isolato dalla Casa Bianca, mettendo temporaneamente in lockdown l’edificio mentre il presidente Donald Trump si trovava in Florida. Le autorità di Washington hanno parlato di un’imboscata mirata durante un pattugliamento. Il sospettato, ferito durante l’attacco, è stato arrestato e la zona è stata messa in sicurezza. La ministra della Sicurezza interna Kristi Noem ha confermato l’episodio, mentre Trump ha definito l’attentatore «un animale».