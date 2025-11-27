Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti

Mondo

Il 26 novembre due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco a un isolato dalla Casa Bianca, mettendo temporaneamente in lockdown l’edificio mentre il presidente Donald Trump si trovava in Florida. Le autorità di Washington hanno parlato di un’imboscata mirata durante un pattugliamento. Il sospettato, ferito durante l’attacco, è stato arrestato e la zona è stata messa in sicurezza. La ministra della Sicurezza interna Kristi Noem ha confermato l’episodio, mentre Trump ha definito l’attentatore «un animale».

Prossimi video

Iraq, attacco giacimento gas Khor Mor: interrotta produzion

Mondo

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti

Mondo

Incendio Hong Kong, residenti evacuati e in attesa di aiuti

Mondo

Vaticano, installato albero di Natale in Piazza San Pietro

Mondo

Thailandia, Hat Yai sommersa da alluvione: decine di morti

Mondo

Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: sale a 55 il numero dei morti

Mondo