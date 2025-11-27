Offerte Black Friday
Maltempo Sri Lanka, Dissanayake dichiara stato d'emergenza

Mondo

In Sri Lanka almeno 31 persone sono morte e 14 risultano disperse a causa del forte maltempo. Il presidente Dissanayake ha convocato un vertice di emergenza per coordinare soccorsi e prevenire ulteriori frane e alluvioni

