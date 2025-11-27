In Sri Lanka almeno 31 persone sono morte e 14 risultano disperse a causa del forte maltempo. Il presidente Dissanayake ha convocato un vertice di emergenza per coordinare soccorsi e prevenire ulteriori frane e alluvioni
Prossimi video
Principessa Kate Middleton al Centro Anna Freud di Londra
Mondo
Maltempo Sri Lanka, Dissanayake dichiara stato d'emergenza
Mondo
Madrid, Premier Sanchez riceve presidente tedesco Steinmeier
Mondo
Papa Leone XIV arriva in Turchia, l'incontro con Erdogan
Mondo
Ministeriale Esa, tre europei verso la Luna: uno è italiano
Mondo
Ministeriale Esa, un italiano in missione Artemis sulla Luna
Mondo
Papa Leone XIV in Turchia
Mondo