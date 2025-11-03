Offerte Sky
Tensioni Venezuela-Usa, Trump: “Maduro? Ha i giorni contati”

Mondo

Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati.

