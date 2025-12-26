Maltempo in California del Sud, allagamenti e frane

Forti tempeste hanno colpito la California meridionale nel periodo di Natale, con piogge intense che hanno provocato allagamenti improvvisi e colate di fango. A San Bernardino diverse strade sono finite sott’acqua, con auto costrette a procedere tra acqua e melma. Le precipitazioni, localmente molto intense, sono state alimentate da un sistema atmosferico proveniente dal Pacifico. Il maltempo potrebbe diminuire solo nei giorni successivi alle festività.
