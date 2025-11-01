Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cisgiordania, coloni attaccano fattoria palestinese

Mondo

A Hebron un gruppo di coloni israeliani ha attaccato la fattoria di un abitante palestinese. I coloni hanno sparato gas lacrimogeni e hanno ucciso almeno 10 delle pecore presenti nella fattoria. Le telecamere dell’abitazione hanno ripreso l’aggressione.

Prossimi video

Cisgiordania, coloni attaccano fattoria palestinese

Mondo

Maltempo in Kenya, frana nella Rift Valley: decine di morti

Mondo

India, calca in un tempio per festa religiosa: vittime

Mondo

Uragano Melissa, maltempo provoca gravi danni nei Caraibi

Mondo

Germania, cannabis; tra i minori è in calo, tra gli adulti si registra un lieve aumento

Mondo

FL Brasile, funerale vittime raid nelle favelas

Mondo