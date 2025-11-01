Cisgiordania, coloni attaccano fattoria palestinese

A Hebron un gruppo di coloni israeliani ha attaccato la fattoria di un abitante palestinese. I coloni hanno sparato gas lacrimogeni e hanno ucciso almeno 10 delle pecore presenti nella fattoria. Le telecamere dell’abitazione hanno ripreso l’aggressione.
