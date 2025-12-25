Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, polizia ferma Babbo Natale per eccesso di velocità

Mondo

A Fulton, in Ohio, un poliziotto ha fermato un uomo e una donna vestiti da Babbo Natale per eccesso di velocità. Lo sceriffo è scoppiato a ridere alla vista del costume dell’autista e ha lasciato andare la coppia con un amichevole avvertimento a rallentare.

Prossimi video

Betlemme, prime celebrazioni dopo due anni di guerra, Pizzaballa: Gaza soffre acora

Mondo

Somalia, cittadini al voto per prime elezioni a Mogadiscio

Mondo

Usa, polizia ferma Babbo Natale per eccesso di velocità

Mondo

Messa di Natale, il Papa: "Penso alle tende di Gaza"

Mondo

Guerra in Ucraina, Zelensky: Speriamo tutti che Putin muoia. Il Cremlino: leader pieno di odio, inadeguato per diplomazia

Mondo

Natale a Betlemme, fedeli e turisti tornano in città

Mondo