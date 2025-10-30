Brasile, proteste dopo retata record con oltre 130 morti

Il 29 ottobre centinaia di residenti delle favelas hanno marciato verso il palazzo del governo di Rio de Janeiro, in Brasile. Chiedono giustizia dopo un’operazione di polizia costata la vita a oltre 130 persone. I manifestanti hanno sventolato bandiere insanguinate e gridato slogan contro la violenza. “L’obiettivo è politico, ma i morti sono i nostri”, ha detto una residente.