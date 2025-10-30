Il 29 ottobre centinaia di residenti delle favelas hanno marciato verso il palazzo del governo di Rio de Janeiro, in Brasile. Chiedono giustizia dopo un’operazione di polizia costata la vita a oltre 130 persone. I manifestanti hanno sventolato bandiere insanguinate e gridato slogan contro la violenza. “L’obiettivo è politico, ma i morti sono i nostri”, ha detto una residente.
Brasile, proteste dopo retata record con oltre 130 morti
