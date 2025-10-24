Offerte Sky
California, proteste contro arrivo agenti federali: scontri

Mondo

Ad Alameda, in California, decine di manifestanti si sono riuniti per protestare contro l'arrivo di agenti federali in una base locale della Guardia Costiera. Nel corso del raduno i presenti si sono scontrati con la polizia in assetto antisommossa.

