Ad Alameda, in California, decine di manifestanti si sono riuniti per protestare contro l'arrivo di agenti federali in una base locale della Guardia Costiera. Nel corso del raduno i presenti si sono scontrati con la polizia in assetto antisommossa.
Prossimi video
California, proteste contro arrivo agenti federali: scontri
Mondo
Australia, al via la migrazione di milioni di granchi rossi
Mondo
India, scontro autobus-motocicletta: almeno 20 vittime
Mondo
Atp Vienna, Sinner e altri campioni cuochi per un giorno
Mondo
Skytg24 Mondo, la prima preghiera di Papa Leone IV e Re Carlo d'Inghilterra insieme
Mondo
Inchiesta NBA, scandalo scommesse
Mondo
Orban: Ue ostacola sforzi di Trump, Budapest capitale pace
Mondo