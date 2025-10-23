A San Francisco decine di manifestanti hanno protestato contro l’arrivo di agenti della Border Patrol in città. I manifestanti si sono riuniti all'ingresso della Coast Guard Island Base Alameda, dove camion e SUV della Border Patrol hanno travolto decine di persone presenti.
Prossimi video
Orban: Ue ostacola sforzi di Trump, Budapest capitale pace
Mondo
Usa, proteste a San Francisco per arrivo di agenti federali
Mondo
Guerra Ucraina, due giornalisti uccisi da un drone russo
Mondo
Re Carlo, l'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano
Mondo
Marco Rubio in Israele per attuare piano di pace per Gaza
Mondo
Carlo III, il sovrano del dialogo e del confronto
Mondo
Consiglio Ue, Zelensky: "Dobbiamo usare asset russi anche per difenderci"
Mondo