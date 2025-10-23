Offerte Sky
Usa, proteste a San Francisco per arrivo di agenti federali

Mondo

A San Francisco decine di manifestanti hanno protestato contro l’arrivo di agenti della Border Patrol in città. I manifestanti si sono riuniti all'ingresso della Coast Guard Island Base Alameda, dove camion e SUV della Border Patrol hanno travolto decine di persone presenti.

