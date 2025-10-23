Turchia, frana causa il crollo di un masso: tassista salvo

Un tassista in Turchia è sfuggito di poco a un enorme masso precipitato da una collina durante una frana. Il masso è scivolato giù durante lavori con un escavatore in una zona montuosa. Il conducente, fermo in un ristorante sul lato della collina, è stato avvertito da un passante e ha evitato il masso cadendo a terra mentre correva via. Il masso ha attraversato la strada senza colpire altre persone o veicoli