La storica preghiera di Papa Leone e Re Carlo III a Roma

Re Carlo III e Papa Leone hanno pregato insieme nella Cappella Sistina del Vaticano, segnando la prima funzione congiunta tra un monarca inglese e un pontefice cattolico dal 1534, anno in cui Enrico VIII si separò da Roma. Tra canti latini e preghiere in inglese, la cerimonia si è svolta davanti agli affreschi di Michelangelo raffiguranti il Giudizio Universale. Carlo, supremo governatore della Chiesa d’Inghilterra, era seduto alla sinistra del papa vicino all’altare, mentre Papa Leone e l’arcivescovo anglicano Stephen Cottrell guidavano il servizio, accompagnati dal Coro della Cappella Sistina e da due cori reali. Nonostante Re Carlo avesse incontrato i tre ultimi pontefici, questa è la prima preghiera congiunta così significativa
