Nuova Zelanda, oltre 100.000 lavoratori pubblici in sciopero

Il 23 ottobre oltre 100.000 tra insegnanti, medici, infermieri e pompieri hanno scioperato in Nuova Zelanda chiedendo più fondi per il settore pubblico. Le manifestazioni si sono tenute in tutto il Paese, tranne a Wellington e Christchurch, dove il maltempo ha fermato i cortei. Il governo ha definito la protesta un’iniziativa politica dei sindacati. I sondaggi mostrano un calo di consenso per la coalizione di centrodestra.
