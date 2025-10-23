Marco Rubio in Israele per attuare piano di pace per Gaza

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è arrivato in Israele con l’obiettivo di attuare il piano di pace in 20 punti del presidente Donald Trump per Gaza. La visita segue quella del vicepresidente JD Vance e di Jared Kushner, impegnati nel mantenimento della fragile tregua tra Israele e Hamas. L’arrivo di Rubio coincide con l’approvazione preliminare di una legge che estenderebbe la giurisdizione israeliana alla Cisgiordania, mossa considerata un passo verso l’annessione. Rubio ha avvertito che tale decisione potrebbe mettere a rischio il piano di pace promosso da Washington. Intanto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato al governo di fermare l'iter della legge sull'annessione della Cisgiordania fino a nuove disposizioni