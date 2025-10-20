Mattarella a Bruxelles per una visita di Stato in Belgio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Bruxelles il 20 ottobre per una visita di Stato in Belgio, su invito dei reali, che durerà fino al 22 ottobre. Il governo belga ha sottolineato il legame “duraturo e stretto” tra i due Paesi, rafforzato dalla cooperazione europea. Dopo i colloqui politici, Mattarella si recherà a Marcinelle, luogo del disastro minerario del 1956 costato la vita a 136 italiani. In programma anche una tappa a Bruges.