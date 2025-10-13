Esplora tutte le offerte Sky
Netanyahu a Trump: "Rimarrai scritto in storia Israele". Il discorso alla Knesset. VIDEO

Mondo

Il premier israeliano ha ringraziato il presidente Usa nel suo intervento in parlamento. "Insieme, signor presidente, raggiungeremo questa pace. Lo abbiamo già fatto con gli Accordi di Abramo e lo faremo di nuovo". Con Trump, "Israele può firmare nuovi trattati di pace con i Paesi arabi o musulmani" 

"Signor presidente, lei è impegnato per questa pace. Io sono impegnato per questa pace. E insieme, signor presidente, raggiungeremo questa pace. Lo abbiamo già fatto. Lo abbiamo già fatto con gli Accordi di Abramo e lo faremo di nuovo". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando alla Knesset di fronte al presidente Usa, Donald Trump (PACE IN MEDIORIENTE: IL LIVEBLOG). "Oggi le diamo il benvenuto qui per ringraziarla della sua leadership fondamentale nel presentare una proposta che ha ottenuto il sostegno di quasi tutto il mondo, una proposta che riporta a casa tutti i nostri ostaggi, una proposta che pone fine alla guerra raggiungendo tutti i nostri obiettivi, una proposta che apre le porte a una storica espansione della pace nella nostra regione e oltre", ha aggiunto Netanyahu. Trump, ha detto Netanayhu, resterà "scritto nella storia di Israele". Con Trump, "Israele può firmare nuovi trattati di pace con i Paesi arabi o musulmani" ha detto ancora Netanyahu.

