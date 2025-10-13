Il premier israeliano ha ringraziato il presidente Usa nel suo intervento in parlamento. "Insieme, signor presidente, raggiungeremo questa pace. Lo abbiamo già fatto con gli Accordi di Abramo e lo faremo di nuovo". Con Trump, "Israele può firmare nuovi trattati di pace con i Paesi arabi o musulmani"

"Signor presidente, lei è impegnato per questa pace. Io sono impegnato per questa pace. E insieme, signor presidente, raggiungeremo questa pace. Lo abbiamo già fatto. Lo abbiamo già fatto con gli Accordi di Abramo e lo faremo di nuovo". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando alla Knesset di fronte al presidente Usa, Donald Trump (PACE IN MEDIORIENTE: IL LIVEBLOG). "Oggi le diamo il benvenuto qui per ringraziarla della sua leadership fondamentale nel presentare una proposta che ha ottenuto il sostegno di quasi tutto il mondo, una proposta che riporta a casa tutti i nostri ostaggi, una proposta che pone fine alla guerra raggiungendo tutti i nostri obiettivi, una proposta che apre le porte a una storica espansione della pace nella nostra regione e oltre", ha aggiunto Netanyahu. Trump, ha detto Netanayhu, resterà "scritto nella storia di Israele". Con Trump, "Israele può firmare nuovi trattati di pace con i Paesi arabi o musulmani" ha detto ancora Netanyahu.