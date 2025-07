Un potente terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito l’isola di Antsiferov, vicino alla penisola russa di Kamchatka, causando panico tra i leoni marini steller che abitano l’area. Riprese da una barca turistica mostrano gli animali tuffarsi rapidamente in mare per mettersi in salvo dai massi che cadevano sulle rocce