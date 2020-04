Coronavirus, in Australia orsacchiotti alle finestre per far giocare i bambini. FOTO

Esporre un orsacchiotto di peluche alla propria finestra, sfidando gli altri bambini a individuarlo e fare altrettanto con il proprio pupazzo. È la "caccia all'orsacchiotto", iniziativa nata in Nuova Zelanda e poi diffusa soprattutto in Australia, nata per intrattenere i bambini costretti in casa per il lockdown messo in atto per provare a limitare il contagio da Coronavirus (nelle foto, gli orsi alle finestre a Melbourne, Australia)