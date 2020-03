Coronavirus India, esodo di massa verso campagne. Modi chiede perdono per lockdown. FOTO

In India, dopo il lockdown in essere dal 25 marzo per l'emergenza coronavirus, è caos per l'evacuazione di massa di centinaia di migliaia di migranti interni, rimasti senza lavoro, che si stanno spostando dalle megalopoli per tornare nelle zone rurali da cui provengono. Intanto il primo ministro Nerendra Modi ha chiesto ai cittadini di "perdonarlo" per il duro impatto del lockdown da lui deciso