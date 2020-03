La decisione ricade sui singoli Stati: secondo il portale Education Week, al 17 marzo erano 38 gli Stati ad aver ordinato la chiusura delle scuole pubbliche. Sommando anche le chiusure imposte da singoli distretti in altri Stati, gli istituti fermi sono almeno 74mila, per un totale di 38,8 milioni di studenti a casa (complessivamente i ragazzi iscritti alle scuole pubbliche sono 50,8 milioni). Per il momento rimangono aperte, tra le altre, alcune scuole in California, in Texas, in Colorado e nel Maine