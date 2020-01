Soleimani, folla oceanica nelle strade di Teheran per la cerimonia funebre. FOTO

Moltissima gente si è riversata per le strade in Iran, stavolta a Teheran, per il corteo funebre in memoria del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa il 3 gennaio, dopo quella di ieri ad Ahvaz e nella città santa di Mashhad. La bara è stata accolta dalla Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei