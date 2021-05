Usa Weekly News, i primi cento giorni di Joe Biden “Presidente”

14/23

Amtrak Joe – “Un compleanno da non perdere, per niente al mondo”: è lo stesso Joe Biden, con una foto che lo rappresenta proprio in un vagone Amtrak alcuni anni fa, a dire che non sarebbe mancato alle celebrazioni per il 50mo anniversario della società di trasporti americana a Filadelfia. In visita nella City of Brotherly Love, il presidente Joe Biden ha visitato una stazione ferroviaria Amtrak anche per promuovere il nuovo piano di sviluppo delle infrastrutture da 1,9 trilioni di dollari