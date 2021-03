Usa Weekly News, Biden accelera le vaccinazioni e Trump pensa al 2024

5/14 ©Getty

“So, everybody, go get your shot” - Parlando del vaccino contro il coronavirus ricevuto da Joe Biden e sottolineando che non è doloroso, ai presenti della Conservative Political Action Conference di Orlando Donald Trump dice: "So everybody, go get your shot". Ovvero: andate tutti a vaccinarvi. Un’esortazione mai fatta prima dal tycoon, soprattutto rivolgendosi ai suoi sostenitori, che ora dovranno seguire il monito di The Donald. Lex presidente, secondo il New York Times, avrebbe ricevuto il vaccino insieme alla moglie Melania alla Casa Bianca