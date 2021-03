Usa Weekly News, dall'American Rescue Plan al concerto di Patti Smith

1/15

"We urge to get vaccinated" – “Michelle ed io ci siamo vaccinati perché è il miglior modo per sconfiggere la pandemia, per proteggerci, e far ripartire il nostro Paese. Spero che anche voi farete lo stesso: potrebbe salvare la vostra vita”. Le parole sono di Barack e Michelle Obama, ma rappresentano il pensiero di Bill e Hillary Clinton, George W. e Laura Bush, Jimmy e Rosalynn Carter che insieme alla famiglia Obama hanno realizzato un video, pubblicato sui social, per convincere gli americani a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19