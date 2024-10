Introduzione

L'Election Day negli Stati Uniti è sempre più vicino. Il 5 novembre i cittadini americani si recheranno alle urne per eleggere il nuovo presidente degli Usa. A sfidarsi nella corsa alla Casa Bianca saranno, per il fronte democratico, l'attuale vicepresidente Kamala Harris e, per l'ala repubblicana, l'ex presidente Donald Trump. Attualmente, i sondaggi parlano di un serratissimo testa a testa tra i due candidati, con una situazione di essenziale parità.

A decidere il risultato delle presidenziali 2024 potrebbero essere quindi gli Swing States, cioè gli “Stati in bilico”. È l'espressione con cui si indicano gli Stati che non sono tradizionalmente schierati con nessuno dei due grandi partiti americani, a differenza dei “Safe States” che rappresentano invece delle roccaforti per uno dei due schieramenti