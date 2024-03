Ue, quali e quanti sono gli Stati membri. E chi può entrare in futuro

Dopo la Brexit, attualmente l’Ue è composta da 27 Paesi, di cui 20 fanno parte dell’Eurozona, cioè l'area in cui è stato adottato l'euro come moneta unica

Dal 1958, quando nacque la Comunità economica europea (CEE), a oggi, l’Unione Europea ha cambiato il suo assetto e allargato il proprio territorio. Nata con l’idea di creare un’unione economica e politica tra gli Stati che ne entrano a far parte, l’Ue oggi conta 27 Paesi membri, dopo l'addio del Regno Unito in seguito alla Brexit (avvenuta ufficialmente il 31 gennaio 2020). Non tutte le nazioni, però, fanno parte dell’Eurozona, l’area nella quale la valuta nazionale utilizzata è l’euro. Dei 27, solo 20 hanno adottato la moneta europea, mentre gli altri, a eccezione della Danimarca che dispone di una particolare clausola di non partecipazione, si sono impegnati a entrare nell’area euro non appena ottenuti i requisiti “di convergenza”.

La formazione dell’Unione Europea

I primi passi verso la formazione dell’Ue, come si legge sul sito della Commisssione europea, risalgono al 1958, quando 6 Paesi europei decisero di cooperare, in particolare in ambito economico, creando la CEE. Il 25 marzo 1957, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, firmarono il Trattato di Roma che diede vita, a partire dall'1 gennaio dell’anno successivo, alla Comunità economica europea. Nel corso degli anni, l’organizzazione si allargò ad altri Stati e ampliò il campo delle sue competenze anche all’ambito politico fino a modificare il nome in Unione europea, con il Trattato di Maastricht nel 1993, e a introdurre la moneta unica nel 1999. Quando l’euro fu adottato come “valuta scritturale”, l'1 gennaio 1999, dell’Ue facevano parte 15 Paesi, di cui 11 convertirono la propria moneta nazionale in quella europea. Ma solo il 3 maggio 2002 l’euro divenne la valuta ufficiale dei Paesi dell’Unione monetaria europea.

Gli allargamenti Ue

Tra il 1958 e il 1995 entrarono a far parte dell’Ue altri 9 Paesi: Danimarca, Regno Unito e Irlanda nel 1973, la Grecia nel 1981, Portogallo e Spagna nel 1986, Austria, Finlandia e Svezia nel 1995. Per questo motivo, nel 1999 quando nacque la moneta unica, la Comunità europea da 6 era passata già a 15 membri. Nel 2004, poi, il territorio dell’Unione si allargò ulteriormente ad altri 10 Stati: Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Fino a introdurre nel 2007 altre due nazioni, Bulgaria e Romania, e nel 2013, la Croazia, con la quale l’Ue ha raggiunto il numero di 28 Paesi membri. Il Regno Unito nel 2016 ha effettuato un referendum per l’uscita dall’Ue, avviando poi la procedura formale di ritiro. Londra ha lasciato ufficialmente l'Unione europea il 31 gennaio 2020 (e l'Ue è tornata a 27). Ci sono poi 8 Paesi che sono riconosciuti come candidati per l’adesione: Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia, Ucraina, Moldavia, Bosnia-Erzegovina. Il 21 marzo 2024, il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina, step che avvicina Sarajevo all'ingresso.