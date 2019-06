Sagrada Familia, via libera per ultimare i lavori: storia di un'eterna incompiuta. FOTO

Durante quella disputa il comune catalano ha ricordato che la basilica non è mai stata in regola e non avrebbe avuto le concessioni amministrative necessarie. Il Patronato della Sagrada Familia rispose che i lavori iniziarono in perfetta legalità, dato che la competenza amministrativa spettava a Sant Martí de Provençals, all'epoca ancora non unita a Barcellona, e che inoltre per oltre un secolo c'è stato un silenzio-assenso