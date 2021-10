Abdulrazak Gurnah, chi è il Nobel per la Letteratura 2021

Scrittore, professore di letteratura e romanziere, è nato a Zanzibar il 20 dicembre 1948. Ha vissuto sull'isola africana fino a quando è arrivato in Inghilterra, scappando dal suo Paese per le persecuzioni contro le minoranze etniche arabe. L'Accademia della Svezia lo ha premiato per "per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti"

Nato e cresciuto in Tanzania, poi rifugiato in Inghilterra, i l Premio Nobel per la Letteratura 2021 è Abdulrazak Gurnah . Lo scrittore di Zanizabar, 73 anni, è stato premiato dall’Accademia di Svezia, il 7 ottobre, “per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti”.

Chi è Abdulrazak Gurnah

Gurnah è nato il 20 dicembre 1948 a Zanzibar, dove è rimasto fino a quando è arrivato in Inghilterra come rifugiato. Nel 1963, nell’isola della Tanzania scoppiò una guerra che portò a violente persecuzioni delle minoranze arabe, tra cui il gruppo etnico a cui apparteneva Gurnah. Dal 1980 al 1982 è stato professore di letteratura alla Bayero University Kano in Nigeria, prima di spostarsi all’Università di Kent a Canterburry, Regno Unito, dove ha insegnato letteratura postcoloniale. Dal 1987 è editor collaboratore di Wasafiri, rivista inglese dedicata alla letteratura contemporanea delle minoranze africane, asiatiche e carabiche. Tra i suoi romanzi più conosciuti, Paradise (1994), By the Sea (2001) e Desertion (2005). La sua opera più recente è Afterlives, del 2020.