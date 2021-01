Il presidente eletto degli Usa ha scelto il profilo moderato ed esperto dell'ex presidente della Corte d'appello del District of Columbia come capo del dipartimento di Giustizia. Nel 2016 era stato nominato da Obama per la Corte Suprema, ma i Repubblicani si rifiutarono di approvarne l'incarico lasciando il posto vacante per 293 giorni, fino all'elezione di Trump