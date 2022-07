1/11 ©Getty

Negli Stati Uniti il 20 luglio 2012 un uomo armato di pistola e fumogeni irrompeva in un cinema di Aurora, cittadina a ridosso di Denver in Colorado, durante la prima del film di Batman “The Dark Knight Rises”. Il bilancio è stato di 12 persone uccise e più di 50 ferite, tra cui alcuni bambini, in quella che è ricordata come una delle peggiori stragi da arma da fuoco negli Usa

