Manifesto di Ventotene, genesi e significato del testo simbolo europeo

Il Manifesto di Ventotene, citato con accezione critica in Aula da Giorgia Meloni scatenando le ire delle opposizioni, è un documento storico stilato nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con la collaborazione di Eugenio Colorni, durante il loro confino sull'isola di Ventotene, dove si trovavano per essersi opposti al regime fascista. Noto ufficialmente come "Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto", è considerato uno dei pilastri fondativi del federalismo europeo, ideato proprio allo scopo di promuovere l'unità sovranazionale.

Una proposta per superare i nazionalismi

Il manifesto vede la luce in un contesto di guerra e oppressione, durante la Seconda Guerra Mondiale, e propone una visione per superare i nazionalismi che avevano favorito la nascita del conflitto. Gli autori sostengono che la pace duratura e il progresso sociale possano essere perseguiti solo attraverso l'unificazione politica dell'Europa in una federazione democratica. Criticando il concetto di sovranità nazionale assoluta, visto come causa di divisioni e guerre, il documento immagina un'Europa unita basata su principi di libertà, giustizia sociale e solidarietà. Il Manifesto trovò diffusione grazie all’aiuto di alcune donne che lo portarono sul continente dall’isola di Ventotene e lo fecero conoscere agli ambienti dell’opposizione di Roma e Milano.

Abolizione delle frontiere e scudo al ritorno dei totalitarismi

Tra i punti principali del testo ci sono l'abolizione delle frontiere nazionali come barriere economiche e politiche, la creazione di un governo federale europeo con poteri sovranazionali e la promozione di un sistema democratico che garantisca i diritti dei cittadini e prevenga il ritorno di totalitarismi. Il Manifesto di Ventotene ha ispirato il movimento per l'integrazione europea nel Dopoguerra, influenzando figure chiave e contribuendo alla nascita delle attuali istituzioni che fanno capo all'Unione Europea, motivo per cui è ancora oggi ritenuto un simbolo dell'ideale di un'Europa unita e pacifica.