Chi è Kai Trump, la nipote influencer del presidente Usa

Come riporta il Washington Post, Dopo l’attentato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, Kai chiese al padre di poter intervenire alla Convention repubblicana: da quel momento ha assunto un ruolo più attivo nella comunicazione della famiglia. La prima apparizione pubblica è arrivata quindi proprio durante la Convention del 2024, nel Forum in Milwaukee, dove ha descritto il futuro presidente degli Usa come “un nonno normale” che dà caramelle e bibite ai nipoti di nascosto. Da allora ha costruito un racconto quotidiano fatto di vlog, video leggeri e momenti privati: dal jet di famiglia Trump Force One al backstage di Mar-a-Lago, dalle partite di golf con il padre Donald Jr. fino a un lancio spaziale con Elon Musk. Il suo profilo è diventato una vetrina privilegiata dentro e fuori la Casa Bianca, con riprese esclusive di Election Day, dell’inaugurazione e della vita familiare dei Trump.