Chi è Kai Trump, la nipote influencer del presidente Usa

Introduzione
Ha già creato qualche imbarazzo al nonno la nuova iniziativa imprenditoriale di Kai Trump, nipote diciottenne del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La giovane, già molto seguita sui social, ha lanciato una linea di felpe di lusso promossa con una serie di video girati niente meno che nel giardino della Casa Bianca. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’utilizzo dell’immagine presidenziale e della residenza ufficiale per fini commerciali potrebbe configurare un potenziale conflitto di interesse. Nei filmati, infatti, Kai viene mostrata mentre scende da un Air Force One e cammina sul prato della Casa Bianca, in una cornice che richiama direttamente l’universo simbolico del potere della Casa Bianca.
Quello che devi sapere
La polemica sul business delle magliette
La notizia ha rapidamente acceso il dibattito, ma una smentita ufficiale è arrivata in poche ore dal portavoce della Casa Bianca. “Non esiste alcuna norma che vieti foto o riprese all’esterno della Casa Bianca”, ha chiarito, precisando inoltre che non c’è alcun endorsement governativo né legame istituzionale con i prodotti della giovane. La ragazza è diventata una delle figure più seguite del mondo conservatore americano, accumulando milioni di follower sui social netrwork dove racconta la sua vita di adolescente, descritta come apparentemente normale pur appartenendo a una delle famiglie più potenti degli Stati Uniti.
Chi è Kai Trump
Nata il 12 maggio 2007, Kai Madison Trump è figlia di Donald Trump Jr. e di Vanessa Haydon. Studia all’Università di Miami, dove affianca gli studi all’attività sportiva. È infatti una golfista di talento, vincitrice del Women’s Club Championship nel 2022 e del Ladies Club Championship del 2024 al Trump International Palm Beach. Come detto, è soprattutto sui social che Kai ha costruito la propria notorietà: oltre 3 milioni di follower su TikTok, 1,8 milioni su Instagram e quasi 1,2 milioni su YouTube la rendono una delle giovani influencer americane più seguite della sua generazione.
La prima apparizione pubblica nel 2024
Come riporta il Washington Post, Dopo l’attentato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, Kai chiese al padre di poter intervenire alla Convention repubblicana: da quel momento ha assunto un ruolo più attivo nella comunicazione della famiglia. La prima apparizione pubblica è arrivata quindi proprio durante la Convention del 2024, nel Forum in Milwaukee, dove ha descritto il futuro presidente degli Usa come “un nonno normale” che dà caramelle e bibite ai nipoti di nascosto. Da allora ha costruito un racconto quotidiano fatto di vlog, video leggeri e momenti privati: dal jet di famiglia Trump Force One al backstage di Mar-a-Lago, dalle partite di golf con il padre Donald Jr. fino a un lancio spaziale con Elon Musk. Il suo profilo è diventato una vetrina privilegiata dentro e fuori la Casa Bianca, con riprese esclusive di Election Day, dell’inaugurazione e della vita familiare dei Trump.
La nipote che "umanizza" il nonno presidente
Per gli osservatori, riporta sempre il Washington Post, Kai riesce a “umanizzare” Donald Trump, mostrando un lato domestico e affettuoso che i media non raccontano. Aveva nove anni quando il nonno fu eletto per la prima volta e oggi, quasi 10 anni dopo, si è costruita un ruolo che molti paragonano a quello informale di una giovane first lady. Pur evitando temi di politica concreta, Kai ha preso ad esempio posizione contro il possibile bando di TikTok, chiedendo al nonno di “salvare” l’app, tra le preferita della Gen Z, promessa poi mantenuta dopo l’ultima campagna elettorale. Ma tra i post più visti nei suoi social, ci sono soprattutto curiosità e aneddoti sul tycoon: le volte, ad esempio, in cui ha presentato un fidanzato al nonno o altre rivelazioni singolari, come il fatto che il tycoon nei momenti in famiglia indossa quasi sempre una semplice T-shirt bianca Ralph Lauren.
Vlogger della Casa Bianca
Pian piano Kai è quindi diventata una sorta di “vlogger ufficiale” della Casa Bianca, raccontando dall’interno i momenti più significativi della nuova amministrazione: le telefonate con il nonno, i retroscena della notte elettorale, i preparativi per l’inaugurazione. Nei suoi video, Trump compare quasi sempre solo sullo sfondo, mentre posa per le foto o parla con la nipote del suo swing a golf, ma la sua presenza costante contribuisce a rendere familiare un mondo di solito impenetrabile. Secondo la scrittrice Kate Andersen Brower, riporta sempre il WP, Kai “svolge il ruolo di ponte tra la famiglia e l’opinione pubblica, offrendo una finestra reale su un universo altrimenti ipercontrollato”
Dallo sport al brand personale da oltre un milione
Prima di diventare di diventare nota, Kai era una giovane promessa del golf, passione che condivide col nonno. Ha iniziato a due anni e giocherà all’Università di Miami: grazie a sponsorizzazioni e diritti d’immagine, il suo valore come atleta-influencer supera già 1,2 milioni di dollari, riporta il WP. Nei suoi video compaiono star del golf come Bryson DeChambeau e Grant Horvat, ma anche amici e parenti, tra cui Ivanka e Barron Trump.
Una nuova icona per la generazione post-Trump
Secondo i commentatori del WP, Kai Trump incarna la trasformazione della politica americana in fenomeno mediatico ereditario. Mentre il padre Don Jr. gestisce un podcast, un sito d’informazione e una casa editrice, e la zia Lara Trump conduce un programma su Fox News e lancia una linea di abbigliamento, la nipote maggiore sceglie la via dei social per proiettare il “marchio Trump” nel futuro. Attraverso il filtro di TikTok e YouTube, la politica si intreccia con la cultura giovanile: golf, amicizia, musica e identità digitale diventano strumenti di consenso. E la nuova generazione Trump, rappresentata proprio da Kai, appare già pronta a ereditare, e reinventare, l’impero mediatico e politico di famiglia.