La Prima Guerra del Golfo è anche considerata come il primo conflitto in grado di diventare un evento mediatico. La copertura giornalistica dello scontro è stata quasi totale, 24 ore su 24. Nella foto un gruppo di soldati americani accanto a un cartello della società americana di telecomunicazioni AT&T, che durante il conflitto fornì le linee per tenere in contatto i militari con casa