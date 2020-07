Ghislaine Maxwell, chi è la ex fidanzata e socia di Jeffrey Epstein

Figlia di un ricco imprenditore dell'editoria, è arrivata negli Stati Uniti dalla Gran Bretagna nei primi anni Novanta. Assidua frequentatrice della New York ricca e benestante, è stata la compagna del finanziere accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, suicidatosi in carcere nel 2019. Nel luglio 2020 viene arrestata nel New Hampshire con l'accusa di essere stata il braccio destro dell'uomo nel giro di prostituzione di minorile che ha sconvolto l'America

Figlia di un magnate dell'editoria, donna di successo e compagna di Jeffrey Epstein, poi arrestata nel quadro del caso che ha scosso l'America e si è concluso con il suicidio del finanziere accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Ghislaine Maxwell è accusata di aver aiutato l'ex compagno a individuare e abusare di diverse ragazze minorenni nei primi anni Duemila. Ma il suo nome, prima dell’inchiesta che ha condotto al suo arresto in New Hampshire, era associato ai salotti bene di New York, alle amicizie altolocate e a una vita di agi e ricchezze.

Figlia dell'imprenditore Robert Maxwell

Ghislaine Maxwell nasce a Maisons-Laffitte, in Francia, nel 1961. È l’ultima di nove figli. Sua madre, Elisabeth Maxwell, è una studiosa, mentre suo padre, Robert Maxwell, è un ricco editore, proprietario del tabloid britannico Mirror e di importanti quote in altre società editoriali come MTV Europe o la casa editrice Macmillan. Maxwell cresce così in un palazzo di oltre cinquanta stanze nel Buckinghamshire. Si laurea negli anni Ottanta, non lontano da casa sua, all’università di Oxford.

Dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti

Inizialmente lavora come giornalista dello European, un settimanale fondato da suo padre. Poi diventa dirigente della squadra di calcio Oxford United, anche questa fondata dal padre, e all’inizio degli anni Novanta si trasferisce negli Stati Uniti. Ma nel 1991 Robert Maxwell viene trovato morto annegato vicino al suo yacht ed emergono molti debiti, così la figlia è costretta a un repentino cambio di vita e si trasferisce in un piccolo appartamento a New York.