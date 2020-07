Epstein, arrestata presunta complice: l'ex compagna Ghislaine Maxwell

La donna britannica è accusata di essere stata il braccio destro del finanziere morto suicida in carcere nel giro di prostituzione minorile e di abusi sessuali su minori. Era lei, secondo l’accusa, che aveva il compito di reclutare le ragazze e di organizzare gli incontri e i festini. L’Fbi l’ha trovata in una casa nei boschi del New Hampshire. Era sparita dalla circolazione dalla morte di Epstein. Dovrà ora rispondere di associazione a delinquere e adescamento di minori a fini sessuali

Ghislaine Maxwell, la donna britannica accusata di essere la complice dei gravi reati sessuali del finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, è stata arrestata dall'Fbi. In fuga da mesi, è la figlia dell'ex magnate britannico dei media Robert Maxwell, morto nel 1991. È stata la fidanzata di Epstein e, secondo le testimonianze di molte delle vittime dell’uomo di affari newyorchese, è stata il suo braccio destro nell'organizzare il giro di prostituzione minorile e di abusi sessuali su minori. Second l'accusa, era lei in particolare che aveva il compito di reclutare le ragazze e di organizzare gli incontri e i festini nelle varie residenze di Epstein.

Accusata di adescamento di minori leggi anche Caso Epstein, il principe Andrea si ritira dagli impegni pubblici Maxwell, 58 anni, era rifugiata in una casa nei boschi del New Hampshire. Era sparita dalla circolazione dalla morte di Epstein, e solo una volta, lo scorso agosto, era stata avvistata e fotografata seduta ai tavolini all'aperto di un fast food a Los Angeles. Poi aveva fatto sparire di nuovo le sue tracce. L'arresto è avvenuto questa mattina, ha confermato un portavoce dell’Fbi. I capi d’accusa che pendono sulla donna sono quelli di associazione a delinquere e adescamento di minori a fini sessuali. La donna è accusata in particolare di avere "reclutato, istruito e abusato" di diverse ragazze, compresa una minorenne di 14 anni, partecipando lei stessa agli abusi. Dovrà rispondere anche del reato di falsa testimonianza.