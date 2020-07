Dubai, le foto di Katarina Premfors sul lockdown con i figli

Un muro per giocare, su cui stendersi, a cui appoggiare un canestro. La fotografa svedese racconta in una serie di scatti in bianco e nero la vita nell'emirato durante l'emergenza coronavirus. "Lungo quella linea si svolgevano tutte le attività di gioco, lì in alto i miei bambini potevano incontrare quelli dei vicini. Oltre si estendeva il mondo, all'improvviso chiuso", ci racconta la freelance per la rubrica Lo Spunto fotografico.

Di Chiara Piotto