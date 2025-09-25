Così la bandiera di One Piece è diventata simbolo proteste GenZ

Nel famoso manga di Eiichiro Oda, i pirati guidati da Monkey D. Luffy lottano per le loro libertà contro il Governo Mondiale: lo stesso sentimento è ciò che ha coinvolto i giovani che, a partire dai Paesi del sud-est Asiatico fino alla Francia, sono scesi in strada per manifestare contro la corruzione e l'autoritarismo dei governi
Un simbolo di ribellione contro le autorità governative corrotte e autoritarie. Questo è il Jolly Roger di One Piece per la Generazione Z: un teschio sorridente con due ossa incrociate sullo sfondo e un cappello di paglia sul cranio che rappresenta le proteste che nelle ultime settimane hanno preso il sopravvento nei paesi del sud-est Asiatico e non solo. La missione dei famosi pirati guidati da Monkey D. Luffy nel manga (poi diventato anche anime) di Eiichiro Oda è quella di combattere il regime del Governo Mondiale e lottare per la libertà: ideali che hanno conquistato i giovani decisi a non tacere più il loro malcontento.
Proteste a Est
Tutto è partito dall'Indonesia che ha esposto il vessillo pirata durante le proteste contro le imposizioni del governo iniziate lo scorso luglio. Il teschio di One Piece è spuntato sulle porte, le automobili, i muri in tutto il Paese: come spiega la Bbc, si tratta di una risposta delle giovani generazioni in contrasto alla richiesta del leader indonesiano Prabowo Subianto di sventolare la bandiera nazionale rossa e bianca nel Giorno dell'Indipendenza del Paese, il 17 agosto. La Generazione Z ha però detto no, manifestando il suo malcontento opponendosi alla richiesta del presidente e issando il simbolo pirata. La scelta del Jolly Roger di One Piece non è casuale se si considera che il manga giapponese ha da sempre avuto grande successo in Indonesia. L’idea si è diffusa molto velocemente coinvolgendo nelle settimane successive anche i giovani scesi in strada a manifestare anche in Nepal e nelle Filippine.
Bandiera pirata come simbolo politico
Il teschio sorridente con il cappello di paglia è così diventato un simbolo politico che testimonia l’amore della Gen Z per il proprio Paese ma, al contempo, l’opposizione a un regime autoritario e corrotto. In Nepal le violente proteste hanno portato alle dimissioni del primo ministro KP Sharma Oli e al rogo del palazzo del Parlamento: anche in questo caso, la bandiera di One Piece è stata appesa sui cancelli dell’edificio di governo mentre questo andava a fuoco sotto gli occhi dei manifestanti.
In Europa
A inizio settembre la nuova bandiera simbolo delle proteste della Gen Z è arrivata anche in Europa. Per la prima volta è stata vista sventolare in Francia, quando il movimento "Bloquons tout" ha bloccato il Paese e manifestato contro il governo di Parigi e il presidente Emmanuel Macron. E l’Italia non è da meno: il teschio con cappello di paglia è stato issato anche a Roma durante le proteste che lunedì 22 settembre hanno coinvolto tutto il Paese a favore della Palestina e a difesa della Freedom Flotilla in missione verso Gaza.
Filippine, migliaia in strada a Manila per proteste anti corruzione
Dopo un'inizio di manifestazione apparentemente pacifico le violenze sono esplose per le strade della capitale filippina. I manifestanti hanno dato fuoco a veicoli e distrutto vetrine mentre gli agenti di polizia sono intervenuti in assetto anti sommossa usando anche gas lacrimogeni. Le proteste sono scoppiate in seguito a uno scandalo di corruzione legato a progetti 'fantasma' di controllo delle inondazioni