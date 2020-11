11/15 ©Fotogramma

La linea di ricezione viene immediatamente disattivata e gli assalitori gettano il cellulare in un cestino della spazzatura. Dopodiché, i terroristi irrompono nel teatro sparando contro la folla, urlando "Allahu Akbar!". La prima raffica provoca una decina di vittime davanti all'ingresso, ma viene in un primo istante scambiata per amplificatori o effetti pirotecnici. La seconda si dirige verso il bar e mette in fuga il leader degli Eagles of Death Metal Jesse Hughes, il chitarrista Eden Galindo, il bassista Matt McJunkins e il batterista Julian Dorio