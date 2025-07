Alluvione Texas, perché il livello dei fiumi è cresciuto velocemente

Dopo le piogge torrenziali del 4 luglio, i fiumi Llano e Guadalupe sono cresciuti rapidamente nel Texas centrale, causando una piena improvvisa che ha travolto intere aree. Come spiegato dal vicegovernatore del Texas, Dan Patrick, “nel giro di 45 minuti, il livello del fiume Guadalupe si è alzato di 8 metri e si è verificata un'inondazione distruttiva”. Il fiume Llano, invece, è cresciuto di oltre 7 metri in soli 30 minuti. Il bilancio dell’ alluvione è pesantissimo: oltre 100 vittime, numerosi dispersi e danni enormi. I video diffusi online mostrano la rapidità con cui l’acqua ha invaso strade e abitazioni, spazzando via tutto ciò che incontrava. Ma perché il livello dei fiumi è cresciuto così velocemente?

Texas centrale, un’area ad alto rischio alluvioni



Dal punto di vista geografico, il fiume Llano scorre a Kingsland, circa 110 chilometri a nord-ovest di Austin. Il Guadalupe attraversa invece la regione collinare dell’Hill Country, sempre nel Texas centrale. La piena dei fiumi è stata amplificata da una combinazione di fattori naturali e meteorologici in una zona centrale da tempo nota per la sua vulnerabilità alle piene improvvise.

I motivi delle esondazioni



La natura del terreno ha avuto un ruolo determinante: i suoli aridi e compatti, caratteristici di quest’area dove le precipitazioni sono irregolari e spesso scarse, non sono in grado di assorbire rapidamente l’acqua piovana, che finisce per scorrere in superficie con estrema rapidità riversandosi nei corsi d’acqua. A questo si è aggiunta un’intensità eccezionale delle piogge: in poche ore, secondo il portale di settore AccuWeather, sono caduti tra 100 e 150 millimetri d’acqua, l’equivalente di quattro mesi di precipitazioni. La portata straordinaria delle precipitazioni ha costretto il National Weather Service a diramare diverse allerte. Anche la morfologia del territorio ha aggravato la situazione: le colline e i pendii dell’area centrale del Texas convogliano rapidamente le acque piovane verso i fiumi a valle, alimentando e accelerando le piene.