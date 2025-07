Texas, sale a 82 morti bilancio vittime alluvione. Oltre 40 dispersi

I soccorritori stanno cercando via terra e via aria i dispersi, tra cui dieci bambine e un'animatrice che partecipavano al Camp Mystic

È salito ad almeno 82 morti, tra cui 28 bambine, il bilancio della devastante alluvione che ha colpito il centro estivo di Camp Mystic nella contea di Kerr in Texas, dove è esondato il fiume Guadalupe. Intanto i soccorritori stanno cercando via terra e via aria almeno 41 dispersi, tra cui dieci bambine e un'animatrice che partecipavano al Camp Mystic.