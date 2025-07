Inondazioni in Texas, una cinquantina i morti: almeno 15 i bambini

operazioni di ricerca dei dispersi. Ieri 27 bambine e ragazze risultavano disperse dal Camp Mystic, campo estivo cristiano femminile che ospita circa 750 ragazze che si trova lungo il fiume Guadalupe, che si è alzato di oltre 6 metri in meno di due ore durante la notte dell'alluvione. Oltre 1.000 persone tra personale locale, statale e federale, stanno lavorando lungo il terreno impervio e allagato alla ricerca dei dispersi.

Sono almeno 50 i morti causati dalle inondazioni in Texas , tra i quali almeno 15 i bambini. Una ventina le persone disperse. Il nuovo dato, che inasprisce il precedente bilancio, è stato fornito dalle autorità. Nella sola contea di Kerr si contano 43 morti. Continuano intanto le

Dichiarato lo stato di calamità

Ieri, il governatore del Texas Greg Abbott ha firmato una dichiarazione di stato di calamità includendo la contea di Travis che si trova a circa 130 miglia a nord-est del Kerr, colpita duramente. "Con il perdurare della pioggia, siate estremamente prudenti se dovete essere in giro", hanno scritto le autorità di Travis sui social media. Il giudice Andy Brown ha detto ai residenti di "evitare le strade allagate, di rimanere sintonizzati sugli avvisi ufficiali e di non tentare di tornare nelle aree colpite finchè i funzionari non le dichiareranno sicure".