Nel corso degli scontri, il deputato dell'opposizione di centrodestra, Kliti Hoti, è stato colpito da un agente a una spalla mentre correva dietro ad un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa. L'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale
Seconda giornata consecutiva di scontri a Tirana tra manifestanti e polizia, nel corso delle proteste alla cui base c'è la richiesta di dimissioni da parte del premier socialista Edi Rama. Oggi la tensione è esplosa quando la folla è arrivata davanti al Palazzo di governo. Nel giro di pochi istanti contro le forze dell'ordine sono partiti lanci di petardi, seguiti poi da bombe molotov e sassi. Immediato è stato l'intervento degli agenti di polizia che hanno risposto con spray al peperoncino e lacrimogeni. Per disperdere la folla in azione sono stati utilizzati anche gli idranti.
Un deputato colpito
Durante gli scontri un deputato dell'opposizione di centrodestra, Kliti Hoti, il quale stava correndo dietro ad un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa, è stato colpito da un agente con proiettili di gomma che lo hanno raggiunto ad una spalla. Il parlamentare è stato trasferito d'urgenza in ospedale, mentre il poliziotto risulta essere sospeso. Stando ai dati comunicati dal ministero della Sanità, durante gli scontri violenti di ieri sono rimaste ferite 61 persone, di cui 25 poliziotti, 23 manifestanti, 6 giornalisti e passanti.
Le proteste di ieri
Anche ieri l'atmosfera, a Tirana, è stata turbolenta. La polizia ha respinto con idranti e gas lacrimogeni i manifestanti allontanandoli dal viale davanti al Palazzo di governo, dopo l'assalto avvenuto con lanci di sassi e bombe molotov. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, i manifestanti si sono divisi in diversi gruppi, sparsi in differenti aree della capitale albanese, con maggiore presenza sulla piazza centrale Scanderbeg. Proprio qui gli agenti sono intervenuti diverse volte, con l'intento di disperdere la folla. Si sono notati diversi gruppi per strada, con giovani dal volto coperto che hanno dato alle fiamme i cassonetti dell'immondizia.