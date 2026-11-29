Seconda giornata consecutiva di scontri a Tirana tra manifestanti e polizia, nel corso delle proteste alla cui base c'è la richiesta di dimissioni da parte del premier socialista Edi Rama. Oggi la tensione è esplosa quando la folla è arrivata davanti al Palazzo di governo. Nel giro di pochi istanti contro le forze dell'ordine sono partiti lanci di petardi, seguiti poi da bombe molotov e sassi. Immediato è stato l'intervento degli agenti di polizia che hanno risposto con spray al peperoncino e lacrimogeni. Per disperdere la folla in azione sono stati utilizzati anche gli idranti.

Un deputato colpito

Durante gli scontri un deputato dell'opposizione di centrodestra, Kliti Hoti, il quale stava correndo dietro ad un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa, è stato colpito da un agente con proiettili di gomma che lo hanno raggiunto ad una spalla. Il parlamentare è stato trasferito d'urgenza in ospedale, mentre il poliziotto risulta essere sospeso. Stando ai dati comunicati dal ministero della Sanità, durante gli scontri violenti di ieri sono rimaste ferite 61 persone, di cui 25 poliziotti, 23 manifestanti, 6 giornalisti e passanti.