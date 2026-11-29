Il faccia a faccia tra il premier uscente e il leader di Yashar incaricato della formazione del nuovo governo è avvenuto questa mattina alla Kyiria, il quartier generale della Difesa a Tel Aviv. In una nota congiunta i due partiti hanno fatto sapere che l'incontro è avvenuto in "un clima pragmatico, nel tentativo di entrambe le parti di colmare le ampie divergenze esistenti". Per il sito Ynet, però, i negoziati si sono conclusi con "disaccordi". Eisenkot a Netanyahu: "Likud si unisca dopo formazione governo"

È durato circa due ore il faccia a faccia tra Gadi Eisenkot e Benjamin Netanyahu. Il premier uscente israeliano e il leader del partito Yashar si sono incontrati per parlare di sicurezza e per negoziare i prossimi passi per la formazione del governo dopo l’appello di Netanyahu che si è detto disponibile a un governo di rotazione. Nonostante i due partiti Likud e Yashar, in una nota congiunta, avessero fatto sapere che l'incontro è avvenuto "in un clima pragmatico", i negoziati, come riporta il sito Ynet, si sono conclusi con "profonde divergenze" e "disaccordi" tra Netanyahu e Eisenkot. Tanto che appare "improbabile" un nuovo loro incontro e "non è previsto che i rispettivi team negoziali si incontrino".