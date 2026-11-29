Il faccia a faccia tra il premier uscente e il leader di Yashar incaricato della formazione del nuovo governo è avvenuto questa mattina alla Kyiria, il quartier generale della Difesa a Tel Aviv. In una nota congiunta i due partiti hanno fatto sapere che l'incontro è avvenuto in "un clima pragmatico, nel tentativo di entrambe le parti di colmare le ampie divergenze esistenti". Per il sito Ynet, però, i negoziati si sono conclusi con "disaccordi". Eisenkot a Netanyahu: "Likud si unisca dopo formazione governo"
È durato circa due ore il faccia a faccia tra Gadi Eisenkot e Benjamin Netanyahu. Il premier uscente israeliano e il leader del partito Yashar si sono incontrati per parlare di sicurezza e per negoziare i prossimi passi per la formazione del governo dopo l’appello di Netanyahu che si è detto disponibile a un governo di rotazione. Nonostante i due partiti Likud e Yashar, in una nota congiunta, avessero fatto sapere che l'incontro è avvenuto "in un clima pragmatico", i negoziati, come riporta il sito Ynet, si sono conclusi con "profonde divergenze" e "disaccordi" tra Netanyahu e Eisenkot. Tanto che appare "improbabile" un nuovo loro incontro e "non è previsto che i rispettivi team negoziali si incontrino".
Eisenkot a Netanyahu: "Likud si unisca dopo formazione governo"
L'incontro, avvenuto alla Kyiria, il quartier generale della Difesa a Tel Aviv, è iniziato con un aggiornamento a Eisenkot da parte del presidente uscente in merito alla situazione di sicurezza del Paese. Sul tavolo, poi, è arrivata la proposta di Netanyahu di formare un governo di unità nazionale a rotazione, con Eisenkot primo ministro nella prima fase della rotazione e lui stesso nel ruolo di premier alternato. Inizialmente Benjamin Netanyahu aveva proposto se stesso come primo nella rotazione ma poi, di fronte al netto rifiuto da parte del partito Yashar, il premier uscente ha dichiarato di essere disposto a cedere il posto. Eisenkot, dal canto suo, ha chiarito la sua posizione, rifiutato la proposta del premier uscente ed escluso ulteriori colloqui. Eisenkot, ha scritto il sito Ynet, pianifica di formare un governo, auspicabilmente già la settimana prossima, con i suoi partner del Blocco
del cambiamento e ha invitato il Likud di Netanyahu a unirsi al governo solo
successivamente, "sulla base delle linee programmatiche".
Capogruppo Eisenkot convoca deputati a Knesset il 7 dicembre
Intanto, il capogruppo di Yashar, partito dell'aspirante premier Gadi Eisenkot, ha ordinato a tutti i deputati del blocco di essere inderogabilmente in aula in Parlamento il 7 dicembre. Roy Folman, come riporta il Times of Israel, ha scritto ai vertici di Insieme, Yisrael Beytenu, dei Democratici, nonché delle formazioni arabe Raam e Lista unita affinché garantiscano la presenza dei loro parlamentari alla Knesset il 7 dicembre. "Stiamo facendo preparativi speciali per la prossima settimana", ha spiegato senza entrare nel dettaglio, anche se la richiesta lascia pensare all'imminente formazione di un nuovo governo.