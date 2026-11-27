Oltre a Eldridge, guidata dal miliardario statunitense Todd Boehly, il consorzio comprende la US International Development Finance Corporation (Dfc) – un ente governativo statunitense per gli investimenti internazionali – che acquisirà una partecipazione nelle attività in questione. L'iniziativa ha suscitato la condanna dei Democratici: il deputato Gregory Meeks, membro della Commissione Affari Esteri della Camera, ha esortato l'amministrazione Trump a bloccare l'accordo. "Meno di un anno fa, il Congresso ha vietato alla Dfc di investire in Russia; eppure, questa amministrazione sta aggirando tale restrizione acquistando attività nel settore energetico per un valore di 10 miliardi di dollari dalla più grande compagnia petrolifera russa, un'azienda colpita da sanzioni statunitensi proprio per fare pressione su Mosca affinché ponga fine alla guerra in Ucraina", ha dichiarato Meeks.

Gli affari con la famiglia Trump

Gli altri membri del consorzio sono il gruppo di investimento Xtellus Partners e Catena Investment Holding, società con sede negli Emirati Arabi Uniti. Lig produce circa 350.000 barili di petrolio equivalente al giorno, possiede tre raffinerie e gestisce oltre 2.000 stazioni di servizio in 16 paesi, inclusi gli Stati Uniti. Nell'ottobre 2025, gli Stati Uniti hanno inserito Lukoil e l'altro produttore russo Rosneft nella propria lista nera di entità sanzionate, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. A gennaio, Lukoil aveva annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita delle proprie attività estere alla società di investimento statunitense The Carlyle Group; tuttavia, il fondo di private equity si è ritirato dall'operazione a ottobre. Anche un altro gruppo di potenziali acquirenti, composto dai fratelli Moutaz e Ramez Al-Khayyat, ha abbandonato la trattativa. Secondo il New York Times, un possibile accordo che coinvolge i fratelli originari del Qatar ha suscitato critiche a causa dei loro legami d'affari con Ivanka Trump e Jared Kushner, rispettivamente figlia e genero del presidente statunitense. Il Times ha riferito che Boehly e la sua società di investimento hanno donato 2 milioni di dollari a favore delle iniziative politiche di Donald Trump.