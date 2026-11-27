Con le nuove regole, gli utenti potranno scegliere se mantenere il feed personalizzato tramite le raccomandazioni algoritmiche o se visualizzare esclusivamente i contenuti pubblicati da persone e pagine che seguono. La misura introduce anche un obbligo di vigilanza, che impone alle piattaforme di adottare misure concrete per prevenire e limitare la diffusione di contenuti illegali o potenzialmente dannosi

L'Australia interviene nella regolamentazione dei social. Il parlamento australiano ha infatti approvato una legge che introduce l'obbligo per i social network di consentire agli utenti di disattivare gli algoritmi personalizzati. La misura introduce anche un obbligo di vigilanza, che impone alle piattaforme di adottare misure concrete per prevenire e limitare la diffusione di contenuti illegali o potenzialmente dannosi. La norma, adottata grazie a un accordo dell'ultimo minuto tra il partito laburista al potere e i verdi, stabilisce anche che le società che non rispetteranno questi obblighi rischiano sanzioni molto elevate.

La nuova norma australiana

Come stabilisce la nuova legge australiana, le piattaforme saranno anche ritenute direttamente responsabili della protezione dei minorenni dalla pornografia, dalle molestie online e dai contenuti che glorificano la criminalità o incoraggiano i problemi alimentari. Chi non rispetterà gli obblighi riceverà ammende del 5% della loro cifra d'affari mondiale, con un minimo di 109 milioni di dollari australiani (circa 65,8 milioni di euro). La norma entrerà in vigore fra 12 mesi, per dare tempo alle piattaforme di adottare le disposizioni necessarie.

Come funziona

Attualmente, piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok, utilizzano sistemi di raccomandazione che selezionano i contenuti da mostrare agli utenti sulla base delle loro attività, dei loro interessi e delle interazioni precedenti. Con le nuove regole, gli utenti potranno scegliere se mantenere il feed personalizzato attraverso le raccomandazioni algoritmiche oppure visualizzare esclusivamente i contenuti pubblicati da persone e pagine che seguono. Non si tratta quindi di eliminare gli algoritmi dai social, ma di consentire agli utenti di decidere se affidarsi ai suggerimenti automatici delle piattaforme oppure limitarne l'influenza sul proprio feed. Secondo le nuove misure, le piattaforme dovranno inoltre mettere a disposizione strumenti che consentano di modificare facilmente le proprie preferenze.

Wells: “I colossi tech sono responsabili della sicurezza dei cittadini”

"I colossi della tech non possono più illudersi: sono responsabili della sicurezza dei cittadini sulle loro piattaforme, e dovranno rendere conto se mancano a tali obblighi", ha dichiarato la ministra australiana delle Comunicazioni, Anika Wells. L'opposizione conservatrice australiana ritiene invece che le nuove norme conferiscano al governo un potere eccessivo in materia di controllo della libertà di espressione.