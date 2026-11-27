L'organizzazione di soccorso marittimo del Paese ha ribadito a tutte le persone che frequentano la zona di prestare attenzione. L’istituto sudafricano di sanità pubblica ha raccomandato di non avvicinarsi agli esemplari che mostrano comportamenti sospetti

Nove surfisti attaccati da un'otaria affetta dal virus della rabbia: due sono stati morsi. È successo a Muizenberg, una delle spiagge più frequentate di Città del Capo, in Sudafrica. L'organizzazione di soccorso marittimo del Paese ha ribadito a tutte le persone che frequentano la zona di prestare attenzione. L’istituto sudafricano di sanità pubblica ha raccomandato di non avvicinarsi agli esemplari che mostrano comportamenti sospetti.