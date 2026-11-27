Sudafrica, otaria affetta da rabbia attacca 9 surfisti: primo caso tra i mammiferi mariniMondo
L'organizzazione di soccorso marittimo del Paese ha ribadito a tutte le persone che frequentano la zona di prestare attenzione. L’istituto sudafricano di sanità pubblica ha raccomandato di non avvicinarsi agli esemplari che mostrano comportamenti sospetti
Nove surfisti attaccati da un'otaria affetta dal virus della rabbia: due sono stati morsi. È successo a Muizenberg, una delle spiagge più frequentate di Città del Capo, in Sudafrica. L'organizzazione di soccorso marittimo del Paese ha ribadito a tutte le persone che frequentano la zona di prestare attenzione. L’istituto sudafricano di sanità pubblica ha raccomandato di non avvicinarsi agli esemplari che mostrano comportamenti sospetti.
Il primo caso di focolaio tra mammiferi marini
Secondo i dati riportati dall'organizzazione, dal 2021, nella provincia del Capo Occidentale sono stati documentati 189 morsi di otaria.
Come spiega il National Geographic, il focolaio di rabbia in Sudafrica è il primo caso documentato di diffusione della malattia tra i mammiferi marini.
La rabbia è un’infezione virale che colpisce il sistema nervoso centrale dei mammiferi che si trasmette principalmente attraverso la saliva di un animale infetto, soprattutto con morsi o graffi. Negli animali può provocare alterazioni neurologiche e comportamenti insoliti, compresa un’aggressività anomala.
Cosa fare in caso di morso
Nel caso in cui si venisse morsi da un animale infetto bisogna lavare la ferita con acqua e sapone subito e poi rivolgersi a una struttura sanitaria per valutare la necessità di una profilassi post-esposizione.
Per chi pratica regolarmente surf, nuoto o immersioni nelle zone interessate nel Paese, è stato raccomandato di consultare il proprio medico per valutare l’eventuale necessità della vaccinazione preventiva.