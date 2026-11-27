Hackerata la piattaforma cloud dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti. Un gruppo di cybercriminali ha violato Cloud One, la principale piattaforma di cloud computing della Us Air Force. Lo riporta la Reuters spiegando che l'intrusione in Cloud One è stata individuata a novembre durante l'aggiornamento del sistema e la scoperta stessa ha portato a disservizi e interruzioni nell'intera piattaforma. L’attacco al sistema potrebbe mettere a rischio una vasta quantità di dati sensibili, anche operativi, su personale e logistica. Per il momento, l'Aeronautica non ha voluto commentare la vicenda affermando solo che l'Us Air Force adotta “costantemente misure prudenti per proteggere le informazioni, i sistemi e le capacità del dipartimento".

Cos'è Cloud One

La violazione della piattaforma Cloud One è rischiosa perché può compromettere dati e informazioni sensibili. Il cloud, avviato nel 2017, è infatti stato pensato per fungere da sportello unico per le esigenze dell'Air Force. Cloud One combina le risorse di Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet per alimentare decine di applicazioni, comprese quelle che gestiscono dati e retribuzioni del personale o logistica e manutenzione. Tra queste, il sistema di Comando e controllo in cloud dell'Air Force, che raccoglie dati radar per la difesa aerea e altre informazioni provenienti

da tutto il Nord America, e il Sistema integrato di gestione delle munizioni da combattimento a livello di teatro operativo, che traccia bombe e missili in oltre 200 basi dell'Us Air Force in tutto il mondo.