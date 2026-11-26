Ariel Velasquez-Morales, considerato un immigrato irregolare negli Usa, ha vinto un milione di dollari alla lotteria del Massachusetts ma proprio questa insolita vincita gli è costata l'arresto. Nel 2014, infatti, gli era stato notificato un decreto di espulsione dal Paese

"Il 24 novembre l'ufficio dell'ICE di Boston ha arrestato Ariel Velasquez-Morales, un immigrato irregolare originario di El Salvador che aveva vinto un milione di dollari alla lotteria del Massachusetts. Secondo quanto riportato dai media locali, ha speso 10 dollari per il biglietto che, in ultima analisi, ha condotto al suo arresto". Inizia così il comunicato attraverso cui l'Immigration and Customs Enforcement segnala l'incredibile storia capitata ad un cittadino salvadoregno negli Usa.

La vicenda

Velasquez-Morales, in base a quanto riferito dall'ICE stessa, ha acquistato il biglietto che poi è risultato vincente presso un negozio situato a East Boston. L'uomo, per riscattare la vincita, ha optato per il pagamento in un'unica soluzione, "ricevendo una somma forfettaria di 650.000 dollari al lordo delle tasse". Il cittadino salvadoregno, viene spiegato ulteriormente, "era entrato illegalmente nel Paese nel 2013, durante l'amministrazione Obama". In passato gli agenti della Polizia di Frontiera (U.S. Border Patrol) presenti nella Rio Grande Valley, in Texas, "gli avevano notificato l'obbligo di comparire davanti a un giudice dell'immigrazione, rilasciandolo poi nel territorio statunitense e fornendogli un elenco di enti che offrono assistenza legale gratuita". Poi, quando era il 2014, un giudice dell'immigrazione del Dipartimento di Giustizia ne aveva ordinato l'espulsione, "ma Velasquez-Morales è rimasto illegalmente nel Paese". Ora, dopo la cattura, l'uomo resterà in custodia dell'ICE in attesa del suo allontanamento dagli Stati Uniti.