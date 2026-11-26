A pochi giorni dalle elezioni legislative di domenica il primo ministro socialista spagnolo propone una misura pensata per finanziare l'assistenza all'infanzia, l'edilizia abitativa e i servizi pubblici. "Facciamo in modo che anche i milioni si traducano in diritti", ha detto

Il premier socialista spagnolo Pedro Sànchez propone di tassare i patrimoni superiori ai 100 milioni di euro per finanziare l'assistenza all'infanzia, l'edilizia abitativa e i servizi pubblici.

Domenica il voto

A pochi giorni dalle elezioni legislative che si terranno in Spagna domenica Sanchez lancia la proposta. "Sebbene abbiamo ridotto le disuguaglianze di reddito a livelli storicamente bassi, lo 0,1% più ricco detiene oltre il 10% del patrimonio complessivo", scrive il premier iberico su X. "E la loro quota è in costante crescita dal 2010. Proponiamo un'imposta sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro per finanziare, ad esempio, un sussidio per l'educazione dei figli, l'edilizia abitativa e il miglioramento dei servizi pubblici. Facciamo in modo che anche i milioni si traducano in diritti", ha aggiunto.