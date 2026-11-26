A pochi giorni dalle elezioni legislative di domenica il primo ministro socialista spagnolo propone una misura pensata per finanziare l'assistenza all'infanzia, l'edilizia abitativa e i servizi pubblici. "Facciamo in modo che anche i milioni si traducano in diritti", ha detto
Il premier socialista spagnolo Pedro Sànchez propone di tassare i patrimoni superiori ai 100 milioni di euro per finanziare l'assistenza all'infanzia, l'edilizia abitativa e i servizi pubblici.
Domenica il voto
A pochi giorni dalle elezioni legislative che si terranno in Spagna domenica Sanchez lancia la proposta. "Sebbene abbiamo ridotto le disuguaglianze di reddito a livelli storicamente bassi, lo 0,1% più ricco detiene oltre il 10% del patrimonio complessivo", scrive il premier iberico su X. "E la loro quota è in costante crescita dal 2010. Proponiamo un'imposta sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro per finanziare, ad esempio, un sussidio per l'educazione dei figli, l'edilizia abitativa e il miglioramento dei servizi pubblici. Facciamo in modo che anche i milioni si traducano in diritti", ha aggiunto.
L'attuale legislazione
La proposta giunge in un momento in cui i socialisti di Sanchez cercano di distinguersi dal Partito Popolare, di orientamento conservatore, accusato dal capo del governo di voler ridurre le tasse ai più ricchi. La Spagna dispone già di un'imposta di solidarietà sui grandi patrimoni, introdotta nel 2022, che si applica ai patrimoni netti superiori a 3 milioni di euro.
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